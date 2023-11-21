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Синоптики предупредили об изменениях погоды в Одессе

21 ноября 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 ноября.
Женщины сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют стремительный спад температуры, также ближе к ночи возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • Вечером возможен дождь.
  • Ветер северо-западный — 5,9 м/с.
  • Температура ночью — +3...+4°С, днем +6...+10°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 79%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью — -2...+2°С, днем - +2...+6°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 ноября

В Украине 21 ноября ожидается теплая погода. В столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

На западе Украины температура будет -4…0 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погода в этом регионе омрачится дождем, а в Карпатах ожидается снег.

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