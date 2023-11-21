Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 ноября.

Женщины сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют стремительный спад температуры, также ближе к ночи возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утром переменная облачность.

Вечером возможен дождь.

Ветер северо-западный — 5,9 м/с.

Температура ночью — +3...+4°С, днем +6...+10°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью — -2...+2°С, днем - +2...+6°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 ноября

В Украине 21 ноября ожидается теплая погода. В столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

На западе Украины температура будет -4…0 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погода в этом регионе омрачится дождем, а в Карпатах ожидается снег.