Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 ноября.

Синоптики предупредили об изменениях погоды в Одессе
21 ноября 2023 06:18
Женщины сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют стремительный спад температуры, также ближе к ночи возможен дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Утром переменная облачность.
- Вечером возможен дождь.
- Ветер северо-западный — 5,9 м/с.
- Температура ночью — +3...+4°С, днем +6...+10°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью — -2...+2°С, днем - +2...+6°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 21 ноября
В Украине 21 ноября ожидается теплая погода. В столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.
На западе Украины температура будет -4…0 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погода в этом регионе омрачится дождем, а в Карпатах ожидается снег.
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