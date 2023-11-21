Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 листопада

Синоптики попередили про зміни погоди в Одесі сьогодні
21 листопада 2023 06:18
Жінки сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують стрімкий спад температури, також ближче до ночі можливий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вранці мінлива хмарність.
- Ввечері можливий дощ.
- Вітер північно-західний — 5,9 м/с.
- Температура вночі — +3...+4 °С, вдень +6...+10 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 79%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — -2…+2 °С, вдень — +2...+6 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 21 листопада
В Україні 21 листопада очікується тепла погода. Утім, у столиці України очікується мінусова температура повітря.
На заході України температура буде -4…0 °С, а вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+9 °С. Але погоду у цьому регіоні затьмарить дощ, а в Карпатах очікується сніг.
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