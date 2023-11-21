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Синоптики попередили про зміни погоди в Одесі сьогодні

21 листопада 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 листопада
Жінки сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують стрімкий спад температури, також ближче до ночі можливий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Ввечері можливий дощ.
  • Вітер північно-західний  — 5,9 м/с.
  • Температура вночі — +3...+4 °С, вдень +6...+10 °С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — -2…+2 °С, вдень — +2...+6 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 листопада

В Україні 21 листопада очікується тепла погода. Утім, у столиці України очікується мінусова температура повітря.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

На заході України температура буде -4…0 °С, а вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+9 °С. Але погоду у цьому регіоні затьмарить дощ, а в Карпатах очікується сніг.

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