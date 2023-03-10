Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одесской области
Весь день, 11 марта, в Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Опасность для посетителей пляжей
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Сильный ветер
Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — добавили в мэрии.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако запреты действуют не на всех. Почему одесситы продолжают ходить на городские пляжи, несмотря на запрет, узнавали журналисты Новини.LIVE.