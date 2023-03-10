Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Одещині

Краще провести вікенд вдома

Весь день, 11 березня, в Одесі та області очікуються пориви південного вітру, 15-20 м/с.. В регіоні оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Сильний вітер

Крім мінної небезпеки, слід бути обережним і в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — додали в мерії.

Гарячі лінії

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх. Чому одесити продовжують ходити на міські пляжі попри заборону, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.