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Синоптики предупреждают об изменении погоды: прогноз в Одессе на 14 октября

13 октября 2023 17:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 октября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 14 октября, в Одессе будет сохраняться преимущественно солнечная и теплая погода. Температура на столбиках термометров поднимется до +19, а самый низкий показатель составит +15. Осадков не предполагается, поэтому следует выйти в выходной день на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро в Одессе будет солнечным, таким завтра целый день. Ветер будет юго-западным. Ближе к вечеру ветер сменится южным и усилится до 8 м/с.

Температура воздуха днем прогреется от 17 до 19°С, а ночью от 15 до 16°С. Тем не менее, температура Черного моря будет оставаться достаточно теплой и составлять +17-18°С.

Восход. 13 октября солнце начнет вставать в 07:12, а садиться в 18:12. Световой день составляет 11 часов и 1 минута.

Прогноз погоды в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Сильные похолодания придут уже на следующей неделе. К тому же украинцам будет донимать сильный северо-западный ветер.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидался сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до -3°C ночью и до +18°C днем.

Синоптикиня Наталья Голеня ранее рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.

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