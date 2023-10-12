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Тепло, але хмарно: якою буде погода в Одесі 12 жовтня

12 жовтня 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 жовтня
Дівчинка тримає у руці прапори. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 13 вересня, в Одесі зберігатиметься тепла погода, проте день буде переважно хмарним. Синоптики дощу не передбачають, проте обіцяють, що стовпчики термометра піднімуться до + 19, а найнижчий температурний показник становитиме +15.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок в Одесі розпочнеться з хмар, які протримаються протягом дня. Вітер буде південно-західним. Ближче до вечора вітер зміниться на західний та посилиться вітер до 4 м/с.

Температура повітря вдень прогріється від 16 до 19°С, а вночі — від 15 до 1°С. Проте температура Чорного моря залишатиметься досить теплою та становитиме 17-18°С.

Схід сонця. 13 жовтня сонце почне вставати о 07:10, а сідатиме о 18:17. Світловий день становитиме 11 годин і 7 хвилин. 

Прогноз погоди в Україні

Суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами синоптиків, мала тривати три доби, скоро закінчиться. В Україну повернеться тепла погода.

Нагадаємо, ми раніше писали, що  у Львові очікувався сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Також ми раніше писали, що у Карпатах тривають морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до –5 °C.

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