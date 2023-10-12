Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 октября.

Тепло, но облачно: какой будет погода в Одессе 12 октября
Завтра, 13 сентября, в Одессе будет теплая погода, однако день будет преимущественно облачным. Синоптики дождя не предполагают, однако обещают, что столбики термометра поднимутся до +19, а самый низкий температурный показатель будет составлять +15.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро в Одессе начнется с облаков, которые продержатся в течение дня. Ветер будет юго-западным. Ближе к вечеру ветер сменится западным и усилится ветер до 4 м/с.
Температура воздуха днем прогреется от 16 до 19°С, а ночью от 15 до 1°С. Тем не менее, температура Черного моря будет оставаться достаточно теплой и составлять 17-18°С.
Восход. 13 октября солнце начнет вставать в 07:10, а садиться в 18:17. Световой день будет составлять 11 часов и 7 минут.
Прогноз погоды в Украине
Сплошная метеорологическая опасность, которая, по прогнозам синоптиков, должна была длиться трое суток, скоро закончится. В Украину вернется тёплая погода.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидался сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до –3 °C ночью и до +18 °C днем.
Также мы раньше писали, что в Карпатах продолжаются морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до –5 °C.