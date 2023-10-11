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Теплий та сонячний день: якою буде погода в Одесі 12 жовтня

11 жовтня 2023 17:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 жовтня
Чоловік гуляє у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 12 жовтня, в Одесі зберігатиметься по-осінньому тепла та сонячна погода. Дощу синоптики не прогнозують, а температура повітря прогріється до +18, а найнижчий показник становитиме +13.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок в Одесі розпочнеться з невеличкої хмарності, вітер буде південно-західним. Також можливий легкий туман. Ближче до вечора вітер зміниться на північно-західний та посилиться вітер до 10 м/с.

Температура повітря вдень прогріється від 16 до 18°С, а вночі — від 13 до 15°С. Проте температура Чорного моря залишатиметься досить теплою та становитиме 17-18°С.

Схід сонця. 11 жовтня сонце почне вставати о 7:15, а сідатиме о 18:13.

Прогноз погоди в Україні

В Україні завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж в попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, в Одесі офіційно оголосили про закриття купального сезону. Наразі температура води Чорного моря в середньому за добу становить +18 градусів, яка вже не є комфортною для перебування у водоймі. 

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