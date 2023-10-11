Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 октября.

Человек гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 октября, в Одессе будет сохраняться по-осеннему теплая и солнечная погода. Дождя синоптики не прогнозируют, а температура воздуха прогреется до +18, а самый низкий показатель будет +13.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро в Одессе начнется с небольшой облачности, ветер будет юго-западным. Возможен также легкий туман. Ближе к вечеру ветер сменится северо-западным и усилится ветер до 10 м/с.

Температура воздуха днем прогреется от 16 до 18°С, а ночью от 13 до 15°С. Тем не менее, температура Черного моря будет оставаться достаточно теплой и составлять 17-18°С.

Восход. 11 октября солнце начнет вставать в 7:15, а садиться в 18:13.

Прогноз погоды в Украине

В Украине завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Одессе официально объявили о закрытии купального сезона. Температура воды Черного моря в среднем за сутки составляет +18 градусов, которая уже не является комфортной для пребывания в водоеме.