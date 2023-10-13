Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 жовтня

Синоптики попереджають про зміну погоди: прогноз в Одесі на 14 жовтня
Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно сонячна та тепла погода. Температура на стовпчиках термометрів підніметься до +19, а найнижчий показник становитиме +15. Опадів не передбачається, тож слід вийти у вихідний день на прогулянку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок в Одесі буде сонячним, таким завтра буде цілий день. Вітер буде південно-західним. Ближче до вечора вітер зміниться на південний та посилиться до 8 м/с.
Температура повітря вдень прогріється від 17 до 19°С, а вночі — від 15 до 16°С. Проте температура Чорного моря залишатиметься досить теплою та становитиме +17-18°С.
Схід сонця. 13 жовтня сонце почне вставати о 07:12, а сідатиме о 18:12. Світловий день становитиме 11 годин і 1 хвилина.
Прогноз погоди в Україні
Найближчими днями в Україні очікується сонячна і тепла погода. Сильні похолодання прийдуть вже наступного тижня. До того ж українцям дошкулятиме сильний північно-західний вітер.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікувався сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3°C вночі та до +18°C вдень.
Синоптикиня Наталія Голеня раніше розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.
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