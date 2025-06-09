Погода в Одессе 9 июня: жара, дождь и грозы: жара, дождь и грозы

Женщина гуляет во время дождя. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 9 июня, в Одессе и области сохранится летнее тепло, но погода будет нестабильной. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах во второй половине дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе сегодня

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +18...+20 °C, а днем поднимется до +27...+29 °C. Морская вода останется комфортной для купания — +19...+20 °C.

Ветер с юго-запада силой 5-10 м/с сменится на северо-западный, с порывами до 14 м/с.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области сегодня

В Одесской области также будет тепло: ночью +15...+20 °C, днем — от +27...+32 °C. Также прогнозируют кратковременные дожди с грозами, особенно после обеда. Во время непогоды ветер может усиливаться до 17 м/с. Несмотря на это, на автодорогах области видимость останется хорошей.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Пожарная опасность в Одесской области

Сегодня в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

Затишье;

Сербка;

Раздельная;

Черноморск;

Белгород-Днестровск;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Напомним, сегодня погода в Украине начнет меняться и аномальное тепло вытеснят дожди и снижение температуры. Также мы сообщали, что летом средняя температура в Украине будет выше климатической нормы.