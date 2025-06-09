Погода в Одесі 9 червня: спека, дощ і грози

Синоптики попереджають, що на Одесу сьогодні суне спека з грозою
Сьогодні, 9 червня, в Одесі та області збережеться літнє тепло, але погода буде нестабільною. Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози в другій половині дня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі сьогодні
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +18...+20 °C, а вдень підніметься до +27...+29 °C. Морська вода залишиться комфортною для купання — +19...+20 °C.
Вітер з південного заходу силою 5–10 м/с зміниться на північно-західний, з поривами до 14 м/с.
Погода в Одеській області сьогодні
В Одеській області також буде тепло: вночі +15...+20 °C, удень — від +27...+ 32 °C. Також прогнозують короткочасні дощі з грозами, особливо після обіду. Під час негоди вітер може посилюватись до 17 м/с. Попри це, на автошляхах області видимість залишиться доброю.
Пожежна небезпека на Одещині
Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:
- Затишшя;
- Сербка;
- Роздільна;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровськ;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні почне змінюватись і аномальне тепло витіснять дощі та зниження температури. Також ми повідомляли, що, влітку середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.
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