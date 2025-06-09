Погода в Одесі 9 червня: спека, дощ і грози

Жінка гуляє під час дощу. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 9 червня, в Одесі та області збережеться літнє тепло, але погода буде нестабільною. Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози в другій половині дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі сьогодні

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +18...+20 °C, а вдень підніметься до +27...+29 °C. Морська вода залишиться комфортною для купання — +19...+20 °C.

Вітер з південного заходу силою 5–10 м/с зміниться на північно-західний, з поривами до 14 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області сьогодні

В Одеській області також буде тепло: вночі +15...+20 °C, удень — від +27...+ 32 °C. Також прогнозують короткочасні дощі з грозами, особливо після обіду. Під час негоди вітер може посилюватись до 17 м/с. Попри це, на автошляхах області видимість залишиться доброю.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

Затишшя;

Сербка;

Роздільна;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровськ;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.



Нагадаємо, сьогодні погода в Україні почне змінюватись і аномальне тепло витіснять дощі та зниження температури. Також ми повідомляли, що, влітку середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.