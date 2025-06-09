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Головна Одеса Синоптики попереджають, що на Одесу сьогодні суне спека з грозою

Синоптики попереджають, що на Одесу сьогодні суне спека з грозою

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 05:07
Погода в Одесі 9 червня: спека, дощ і грози
Жінка гуляє під час дощу. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 9 червня, в Одесі та області збережеться літнє тепло, але погода буде нестабільною. Синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози в другій половині дня. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі сьогодні

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +18...+20 °C, а вдень підніметься до +27...+29 °C. Морська вода залишиться комфортною для купання — +19...+20 °C.

Вітер з південного заходу силою 5–10 м/с зміниться на північно-західний, з поривами до 14 м/с.

Синоптики попереджають, що спека з дощем сунуть на Одещину - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області сьогодні

В Одеській області також буде тепло: вночі +15...+20 °C, удень — від +27...+ 32 °C. Також прогнозують короткочасні дощі з грозами, особливо після обіду. Під час негоди вітер може посилюватись до 17 м/с. Попри це, на автошляхах області видимість залишиться доброю.

Синоптики попереджають, що спека з дощем сунуть на Одещину - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

  • Затишшя;
  • Сербка;
  • Роздільна;
  • Чорноморськ;
  • Білгород-Дністровськ;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкове;
  • Ізмаїл.
     

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні почне змінюватись і аномальне тепло витіснять дощі та зниження температури. Також ми повідомляли, що, влітку середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси дощ спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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