Погода в Одессе и области 1 декабря: дождь, ветер и облака

Женщина идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Понедельник, 1 декабря, в Одессе начнется с дождя и сильного ветра. С самого утра ожидаются осадки разной интенсивности, а днем — существенно похолодает.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня весь день в городе ожидается дождливая погода. Синоптики прогнозируют днем слабый дождь и короткие прояснения. Северный ветер будет достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +6...+8 °C, днем - +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

По прогнозу синоптиков, по всей Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, который к обеду ослабеет. Северный ветер усилится до 9-14 м/с. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем воздух прогреется до +7...+12 °C. На дорогах области ночью возможно ухудшение видимости до 1-2 км из-за дождя.

Напомним, по прогнозам синоптиков, зима в Украине ожидается умеренно теплой, с достаточным количеством осадков и периодами крепких морозов. Также мы писали, какой будет погода в Украине на День Николая и Рождество.