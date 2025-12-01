Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе сегодня

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 05:45
Погода в Одессе и области 1 декабря: дождь, ветер и облака
Женщина идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Понедельник, 1 декабря, в Одессе начнется с дождя и сильного ветра. С самого утра ожидаются осадки разной интенсивности, а днем — существенно похолодает.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня весь день в городе ожидается дождливая погода. Синоптики прогнозируют днем слабый дождь и короткие прояснения. Северный ветер будет достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +6...+8 °C, днем - +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

По прогнозу синоптиков, по всей Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, который к обеду ослабеет. Северный ветер усилится до 9-14 м/с. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем воздух прогреется до +7...+12 °C. На дорогах области ночью возможно ухудшение видимости до 1-2 км из-за дождя.

Напомним, по прогнозам синоптиков, зима в Украине ожидается умеренно теплой, с достаточным количеством осадков и периодами крепких морозов. Также мы писали, какой будет погода в Украине на День Николая и Рождество.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации