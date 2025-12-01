Відео
Синоптики попередили про погіршення погоди в Одесі сьогодні

Синоптики попередили про погіршення погоди в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 05:45
Погода в Одесі та області 1 грудня: дощ, вітер і хмари
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Понеділок, 1 грудня, в Одесі почнеться з дощу та сильного вітру. З самого ранку очікуються опади різної інтенсивності, а вдень — суттєво похолодає.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні весь день у місті очікується дощова погода. Синоптики прогнозують удень слабкий дощ і короткі прояснення. Північний вітер сягатиме 9–14 м/с. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +6…+8 °C, удень — +8…+10 °C.

Погода в Одеській області

За прогнозом синоптиків, по всій Одещині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде помірний дощ, який до обіду послабшає. Північний вітер посилиться до 9–14 м/с. Температура вночі становитиме +3...+8 °C, удень повітря прогріється до +7…+12 °C. На дорогах області вночі можливе погіршення видимості до 1–2 км через дощ.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, зима в Україні очікується помірно теплою, з достатньою кількістю опадів та періодами міцних морозів. Також ми писали, якою буде погода в Україні на День Миколая та Різдво.

