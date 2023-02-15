Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в Одесской области
Сегодня, 15 февраля, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. Впрочем, следует ожидать усиления ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью около 0°С тепла, днем 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области также следует ожидать переменную облачность. Днем и ночью небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Погода в Украине
15 февраля в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в большинстве регионов нашей страны не опустится ниже нуля. В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица.