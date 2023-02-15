Синоптики прогнозують покращення погодних умов на Одещині

Детальний прогноз погоди

Сьогодні, 15 лютого, синоптики прогнозують покращення погодних умов. Втім, слід очікувати на посилення вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі близько 0°С тепла, вдень 2-4°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області також слід чекати на мінливу хмарність. День та вночі мають бути невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Погода в Україні

15 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря у більшості регіонів нашої країни не опуститься нижче нуля градусів. У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця.