Синоптики прогнозують покращення погодних умов на Одещині
Сьогодні, 15 лютого, синоптики прогнозують покращення погодних умов. Втім, слід очікувати на посилення вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі близько 0°С тепла, вдень 2-4°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області також слід чекати на мінливу хмарність. День та вночі мають бути невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні
15 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря у більшості регіонів нашої країни не опуститься нижче нуля градусів. У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця.