Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 ноября.

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что 15 ноября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня возможны ливни. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

После обеда ожидают проливные дожди.

Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Температура ночью +9...+11°С, днем +10...+11°С.

Влажность — 86%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно без прояснений.

Ветер юго-западный, 8-10 м/с.

Температура ночью +3...+8°С, днем +8...+14°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.

Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.