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Синоптики прогнозируют ливни в Одессе сегодня

15 ноября 2023 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 ноября.
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что 15 ноября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня возможны ливни. Также передают порывы ветра до 8 м/c.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • После обеда ожидают проливные дожди.
  • Ветер юго-западный, 2-4 м/с.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +10...+11°С.
  • Влажность — 86%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно без прояснений.
  • Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
  • Температура ночью +3...+8°С, днем +8...+14°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.

Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.

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