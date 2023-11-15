Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 ноября.

Синоптики прогнозируют ливни в Одессе сегодня
15 ноября 2023 06:21
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что 15 ноября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, в течение дня возможны ливни. Также передают порывы ветра до 8 м/c.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- После обеда ожидают проливные дожди.
- Ветер юго-западный, 2-4 м/с.
- Температура ночью +9...+11°С, днем +10...+11°С.
- Влажность — 86%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно без прояснений.
- Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
- Температура ночью +3...+8°С, днем +8...+14°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В Украине сегодня ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.
Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.
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