Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 листопада

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що 15 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня можливі зливи. Також передають пориви вітру до 8 м/c.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Після обіду очікують зливи.

Вітер південно-західний, 2-4 м/с.

Температура вночі +9...+11 °С, вдень +10...+11 °С.

Вологість — 86%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно без прояснень.

Вітер південно-західний 8-10 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, вдень +8...+14 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується хмарна погода. Також в цей день йтимуть дощі в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.

Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.