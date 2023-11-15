Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 листопада

Синоптики прогнозують зливи в Одесі сьогодні
15 листопада 2023 06:21
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що 15 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня можливі зливи. Також передають пориви вітру до 8 м/c.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Після обіду очікують зливи.
- Вітер південно-західний, 2-4 м/с.
- Температура вночі +9...+11 °С, вдень +10...+11 °С.
- Вологість — 86%
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно без прояснень.
- Вітер південно-західний 8-10 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °С, вдень +8...+14 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні сьогодні очікується хмарна погода. Також в цей день йтимуть дощі в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.
Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.
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