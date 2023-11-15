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Синоптики прогнозують зливи в Одесі сьогодні

15 листопада 2023 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 листопада
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що 15 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, протягом дня можливі зливи. Також передають пориви вітру до 8 м/c. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Після обіду очікують зливи.
  • Вітер південно-західний, 2-4 м/с.
  • Температура вночі +9...+11 °С, вдень +10...+11 °С.
  • Вологість — 86%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно без прояснень. 
  • Вітер південно-західний 8-10 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +8...+14 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується хмарна погода. Також в цей день йтимуть дощі в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.

Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.

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