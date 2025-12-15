Погода в Одессе на сегодня, 15 декабря

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, в понедельник, 15 декабря, в Одессе сохранится относительно мягкая зимняя погода без осадков. Температура днем поднимется до +9 °C, а ветер будет оставаться умеренным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
По прогнозу синоптиков, сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +2...+4 °C, днем потеплеет до +7...+9 °C.
Погода в Одесской области
По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура будет колебаться от -1 °C до +4 °C, днем - в пределах +4...+9 °C. Видимость на автодорогах области хорошая.
Напомним, Диденко назвала дату, когда придет похолодание. Также мы писали, что синоптики удивили погодой на зимние праздники.
Читайте Новини.LIVE!