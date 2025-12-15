Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 05:41
Погода в Одессе на сегодня, 15 декабря
Девушки идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 15 декабря, в Одессе сохранится относительно мягкая зимняя погода без осадков. Температура днем поднимется до +9 °C, а ветер будет оставаться умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +2...+4 °C, днем потеплеет до +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура будет колебаться от -1 °C до +4 °C, днем - в пределах +4...+9 °C. Видимость на автодорогах области хорошая.

Напомним, Диденко назвала дату, когда придет похолодание. Также мы писали, что синоптики удивили погодой на зимние праздники.

погода Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации