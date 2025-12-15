Погода в Одесі на сьогодні, 15 грудня

Дівчата йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 15 грудня, в Одесі збережеться відносно м’яка зимова погода без опадів. Температура вдень підніметься до +9 °C, а вітер залишатиметься помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. У нічні години температура повітря становитиме +2…+4 °C, вдень потеплішає до +7…+9 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Уночі температура коливатиметься від -1 °C до +4 °C, удень — у межах +4…+9 °C. Видимість на автошляхах області добра.

