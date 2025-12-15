Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 05:41
Погода в Одесі на сьогодні, 15 грудня
Дівчата йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 15 грудня, в Одесі збережеться відносно м’яка зимова погода без опадів. Температура вдень підніметься до +9 °C, а вітер залишатиметься помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. У нічні години температура повітря становитиме +2…+4 °C, вдень потеплішає до +7…+9 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Уночі температура коливатиметься від -1 °C до +4 °C, удень — у межах +4…+9 °C. Видимість на автошляхах області добра.

Нагадаємо, Діденко назвала дату, коли прийде похолодання. Також ми писали, що синоптики здивували погодою на зимові свята.

погода Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації