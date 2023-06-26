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Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет дождь

26 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на 26 июня.
Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. А в Одесской области — грозу со шквальным ветром 15-17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь. Возможны грозы.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.
  • На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

26 июня Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.

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