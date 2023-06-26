Прогноз погоды в Одессе на 26 июня.

Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. А в Одесской области — грозу со шквальным ветром 15-17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь. Возможны грозы.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

26 июня Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.