Прогноз погоды в Одессе на 26 июня.

Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет дождь
26 июня 2023 06:30
Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. А в Одесской области — грозу со шквальным ветром 15-17 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь. Возможны грозы.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-17 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.
- На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
26 июня Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.
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