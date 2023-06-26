Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні дощитиме arrow

Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні дощитиме

26 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на 26 червня
Дівчина з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. А в Одеській області — грозу зі шквалом вітру 15-17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ. Гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами. 

Детальний прогноз погоди в Україні, читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB