Прогноз погоди в Одесі на 26 червня

Дівчина з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. А в Одеській області — грозу зі шквалом вітру 15-17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 82%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ. Гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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