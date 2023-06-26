Прогноз погоди в Одесі на 26 червня

Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні дощитиме
26 червня 2023 06:30
Дівчина з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. А в Одеській області — грозу зі шквалом вітру 15-17 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 82%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ. Гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-17 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами.
Детальний прогноз погоди в Україні, читайте у нашому матеріалі.