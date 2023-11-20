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Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе

20 ноября 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
Женщина идет с ребенком за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 20 ноября, в Одессе ожидается первый мороз. С самого утра в Одессе распогодится, и ничего больше не будет напоминать о ветреных выходных. На протяжении всего дня осадки не ожидаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • Ветер северо-западный — 5,7 м/с.
  • Температура ночью -2...0°С, днем +2°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 68%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура -7…+5 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 20 ноября

По словам синоптика Наталки Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не ожидается. При этом народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям.

Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0...-6°С, а днем -2...+4°С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 18 ноября и утром 19 ноября Украину накрыло снегом. При этом в Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.

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