Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
Сегодня, 20 ноября, в Одессе ожидается первый мороз. С самого утра в Одессе распогодится, и ничего больше не будет напоминать о ветреных выходных. На протяжении всего дня осадки не ожидаются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Утром переменная облачность.
- Ветер северо-западный — 5,7 м/с.
- Температура ночью -2...0°С, днем +2°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 68%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура -7…+5 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 20 ноября
По словам синоптика Наталки Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не ожидается. При этом народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям.
Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0...-6°С, а днем -2...+4°С.
Напомним, что вечером 18 ноября и утром 19 ноября Украину накрыло снегом. При этом в Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.
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