Синоптики розказали, якою  буде погода сьогодні в Одесі

Жінка йде з дитиною за руку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 листопада, в Одесі очікується перший мороз. З самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про вітряні вихідні. Упродовж усього дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Вітер північно-західний — 5,7 м/с.

Температура вночі — -2...0 °С, вдень +2 °С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 68%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура -7…+5 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 20 листопада

За словами синоптикині Наталки Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на сході та заході України. В інших регіонах опадів не передбачається. При цьому народний синоптик попередила про необхідність бути обережними через слизькі та мокрі дороги, які можуть призвести до нещасних випадків.

Температура повітря буде низькою: вночі очікується 0...-6 °С, а вдень -2...+4°С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада та вранці 19 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.