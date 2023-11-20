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Синоптики розказали, якою  буде погода сьогодні в Одесі

20 листопада 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розказали, якою  буде погода сьогодні в Одесі
Жінка йде з дитиною за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 листопада, в Одесі очікується перший мороз. З самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про вітряні вихідні. Упродовж усього дня опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Вітер північно-західний  — 5,7 м/с.
  • Температура вночі — -2...0 °С, вдень +2 °С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 68%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура -7…+5 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 20 листопада

За словами синоптикині Наталки Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на сході та заході України. В інших регіонах опадів не передбачається. При цьому народний синоптик попередила про необхідність бути обережними через слизькі та мокрі дороги, які можуть призвести до нещасних випадків.

Температура повітря буде низькою: вночі очікується 0...-6 °С, а вдень -2...+4°С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада та вранці 19 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.

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