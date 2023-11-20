Синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі
Сьогодні, 20 листопада, в Одесі очікується перший мороз. З самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про вітряні вихідні. Упродовж усього дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Вранці мінлива хмарність.
- Вітер північно-західний — 5,7 м/с.
- Температура вночі — -2...0 °С, вдень +2 °С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 68%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура -7…+5 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 20 листопада
За словами синоптикині Наталки Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на сході та заході України. В інших регіонах опадів не передбачається. При цьому народний синоптик попередила про необхідність бути обережними через слизькі та мокрі дороги, які можуть призвести до нещасних випадків.
Температура повітря буде низькою: вночі очікується 0...-6 °С, а вдень -2...+4°С.
Нагадаємо, що ввечері 18 листопада та вранці 19 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.
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