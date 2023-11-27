Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе

Снег в Одессе. Фото: УНИАН

Сегодня, 27 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью сильный снег, метель, видимость во время осадков — 200-500 м. Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой снег.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем -2...0 °С.

Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.

Влажность – 81%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем -5...0°С.

На автодорогах области снежные заносы, местами гололедица, видимость при осадках 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 ноября

27 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.

Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, ледяной дождь, гололедица, а все, что восточнее, охватит дождливая погода. Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.