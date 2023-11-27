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Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе

27 ноября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
Снег в Одессе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью сильный снег, метель, видимость во время осадков — 200-500 м. Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой снег.
  • Гололедица.
  • Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
  • Температура ночью и днем -2...0 °С.
  • Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.
  • Влажность – 81%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.
  • Гололедица.
  • Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
  • Температура ночью и днем -5...0°С.
  • На автодорогах области снежные заносы, местами гололедица, видимость при осадках 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 ноября

27 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.

Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, ледяной дождь, гололедица, а все, что восточнее, охватит дождливая погода. Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.

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