Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
Сегодня, 27 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью сильный снег, метель, видимость во время осадков — 200-500 м. Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой снег.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
- Температура ночью и днем -2...0 °С.
- Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.
- Влажность – 81%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
- Температура ночью и днем -5...0°С.
- На автодорогах области снежные заносы, местами гололедица, видимость при осадках 200-500 м.
Погода в Украине 27 ноября
27 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.
Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, ледяной дождь, гололедица, а все, что восточнее, охватит дождливая погода. Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.
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