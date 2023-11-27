Синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі
Сьогодні, 27 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі значний сніг, хуртовина, видимість під час опадів — 200-500 м. Вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень місцями невеликий сніг.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний 15-20 м/с.
- Температура вночі та вдень — -2...0 °С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 81%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Значні опади, місцями сильні, переважно у вигляді снігу.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний 15-20 м/с.
- Температура вночі та вдень — -5…0 °С.
- На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м.
Погода в Україні 27 листопада
27 листопада, в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.
Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, охопить дощова погода. Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.
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