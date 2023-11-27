Синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі

Сніг в Одесі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі значний сніг, хуртовина, видимість під час опадів — 200-500 м. Вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликий сніг.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень — -2...0 °С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 81%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Значні опади, місцями сильні, переважно у вигляді снігу.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень — -5…0 °С.

На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 листопада

27 листопада, в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.

Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, охопить дощова погода. Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.