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Синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі

27 листопада 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розказали, якою буде погода сьогодні в Одесі
Сніг в Одесі. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі значний сніг, хуртовина, видимість під час опадів — 200-500 м. Вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Вдень місцями невеликий сніг. 
  • Ожеледиця. 
  • Вітер північно-західний 15-20 м/с.
  • Температура вночі та вдень — -2...0 °С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 81%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Значні опади, місцями сильні, переважно у вигляді снігу.
  • Ожеледиця. 
  • Вітер північно-західний 15-20 м/с.
  • Температура вночі та вдень — -5…0 °С.
  • На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 листопада

27 листопада, в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.

Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, охопить дощова погода. Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.

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