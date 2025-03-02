Погода в Одессе 3 марта — переменная облачность, без осадков

Девушка сидит на лавочке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первый рабочий день весны в Одессе встретит горожан прохладной, но относительно спокойной погодой. Температура воздуха будет колебаться от 0 °C ночью до +4 °C днем. Ветер умеренный, а влажность воздуха будет оставаться высокой. Осадки маловероятны, но будет туман видимость 200-500 м.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура опустится до 0 °C, однако из-за ветра 4 м/с будет ощущаться как -2 °C. Утром потеплеет до +1 °C, а днем столбики термометров достигнут +4 °C. Вечером температура поднимется еще на один градус до +5 °C.

Атмосферное давление — стабильное, 762-764 мм рт. ст.

Восход солнца состоится в 06:32, заход — в 17:45.

Продолжительность светового дня составит 11 часов 13 минут.

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Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки, налипание мокрого снега.

Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -3... +2 °С, днем +3... +8 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман видимость 200-500 м, местами гололедица.

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Напомним, Наталья Диденко рассказала, что завтра во всех регионах ожидается плюсовая температура и в дальнейшем с каждым днем будет все теплее. Также сегодня одесситы нырнули в настоящую зимнюю сказку — несмотря на календарную весну, город накрыл снегопад.