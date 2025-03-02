Сніг у березні — Одесу замело

Одесити гуляють під снігом. Фото: Новини.LIVE

На дворі 2 березня, а одесити пірнули у справжню зимову казку — попри календарну весну, місто накрив снігопад. Вулиці, парки та легендарна Дерибасівська опинилися під білим покривалом.

Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися містом та зафільмували березневий сніг в Одесі.

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Дівчина гуляє по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Березневий сніг в Одесі

Особливо казково виглядає серце міста — Дерибасівська. Бруківка, лавки та легендарні каштани вкриті сніговим покривалом, а перехожі не стримуються від фотографій у такій зимовій атмосфері.

Дівчата під час непогоди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сніжить. Фото: Новини.LIVE

Дівчата розмовляють, йдучи Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Одесі та області. Зокрема, очікувалося налипання мокрого снігу, через це на сьогодні оголошено жовтий рівень небезпеки. Та, попри сніг, температура залишається близько нуля, тож він швидко тане.

Дерибасівська в снігу. Фото: Новини.LIVE

Центр Одеси замітає. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляють у міському саду. Фото: Новини.LIVE

За прогнозами синоптиків, така погода триватиме недовго. Вже завтра температура підвищиться, а сніг зміниться на дощ. Однак поки місто ще у зимовому вбранні, варто насолодитися цією рідкісною красою.

Засніжена Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що на Одещині унаслідок пожежі вщент згоріли будинок і машина з гаражем.