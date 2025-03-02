Сніг у березні — Одесу замело

Одесу замітає — який вигляд має Дерибасівська (фото)
На дворі 2 березня, а одесити пірнули у справжню зимову казку — попри календарну весну, місто накрив снігопад. Вулиці, парки та легендарна Дерибасівська опинилися під білим покривалом.
Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися містом та зафільмували березневий сніг в Одесі.
Березневий сніг в Одесі
Особливо казково виглядає серце міста — Дерибасівська. Бруківка, лавки та легендарні каштани вкриті сніговим покривалом, а перехожі не стримуються від фотографій у такій зимовій атмосфері.
Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Одесі та області. Зокрема, очікувалося налипання мокрого снігу, через це на сьогодні оголошено жовтий рівень небезпеки. Та, попри сніг, температура залишається близько нуля, тож він швидко тане.
За прогнозами синоптиків, така погода триватиме недовго. Вже завтра температура підвищиться, а сніг зміниться на дощ. Однак поки місто ще у зимовому вбранні, варто насолодитися цією рідкісною красою.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що на Одещині унаслідок пожежі вщент згоріли будинок і машина з гаражем.
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