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Одесу замітає — який вигляд має Дерибасівська (фото)

2 березня 2025 14:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Сніг у березні — Одесу замело
Одесити гуляють під снігом. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На дворі 2 березня, а одесити пірнули у справжню зимову казку — попри календарну весну, місто накрив снігопад. Вулиці, парки та легендарна Дерибасівська опинилися під білим покривалом.

Кореспонденти Новини.LIVE прогулялися містом та зафільмували березневий сніг в Одесі. 

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Дівчина гуляє по Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Березневий сніг в Одесі

Особливо казково виглядає серце міста — Дерибасівська. Бруківка, лавки та легендарні каштани вкриті сніговим покривалом, а перехожі не стримуються від фотографій у такій зимовій атмосфері.

Дерибасівську засипає снігом
Дівчата під час непогоди в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одесу замітає у другий день весни
В Одесі сніжить.  Фото: Новини.LIVE
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Дівчата розмовляють, йдучи Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Одесі та області. Зокрема, очікувалося налипання мокрого снігу, через це на сьогодні оголошено жовтий рівень небезпеки. Та, попри сніг, температура залишається близько нуля, тож він швидко тане.

Сніг на Дерибасівській
Дерибасівська в снігу. Фото: Новини.LIVE
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Центр Одеси замітає. Фото: Новини.LIVE
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Люди гуляють у міському саду. Фото: Новини.LIVE

За прогнозами синоптиків, така погода триватиме недовго. Вже завтра температура підвищиться, а сніг зміниться на дощ. Однак поки місто ще у зимовому вбранні, варто насолодитися цією рідкісною красою.

Одесу замітає — який вигляд має Дерибасівська (фото) - фото 9
Засніжена Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що на Одещині унаслідок пожежі вщент згоріли будинок і машина з гаражем. 

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