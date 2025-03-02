Снег в марте — Одессу замело

Одесситы гуляют под снегом. Фото: Новини.LIVE

На дворе 2 марта, а одесситы нырнули в настоящую зимнюю сказку — несмотря на календарную весну, город накрыл снегопад. Улицы, парки и легендарная Дерибасовская оказались под белым покрывалом.

Корреспонденты Новини.LIVE прогулялись по городу и сняли мартовский снег в Одессе.

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Девушка гуляет по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Мартовский снег в Одессе

Особенно сказочно выглядит сердце города — Дерибасовская. Брусчатка, скамейки и легендарные каштаны покрыты снежным покрывалом, а прохожие не сдерживаются от фотографий в такой зимней атмосфере.

Девушки во время непогоды в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе идет снег. Фото: Новини.LIVE

Девушки разговаривают идя по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Одессе и области. В частности, ожидалось налипание мокрого снега, поэтому на сегодня объявлен желтый уровень опасности. Но, несмотря на снег, температура остается около нуля, поэтому он быстро тает.

Дерибасовская в снегу. Фото: Новини.LIVE

Центр Одессы заметает. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляют в городском саду. Фото: Новини.LIVE

По прогнозам синоптиков, такая погода продлится недолго. Уже завтра температура поднимется, а снег сменится дождем. Однако, пока город еще в зимнем наряде, стоит насладиться этой редкой красотой.

Заснеженная Дерибасовская. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня в Одессе вспоминают одну из самых страшных трагедий прошлого года — удар по жилому дому на улице Добровольского. Также мы писали, что в Одесской области в результате пожара полностью сгорели дом и машина с гаражом.