Снег в марте — Одессу замело

Одессу заметает — как выглядит Дерибасовская (фото)
На дворе 2 марта, а одесситы нырнули в настоящую зимнюю сказку — несмотря на календарную весну, город накрыл снегопад. Улицы, парки и легендарная Дерибасовская оказались под белым покрывалом.
Корреспонденты Новини.LIVE прогулялись по городу и сняли мартовский снег в Одессе.
Мартовский снег в Одессе
Особенно сказочно выглядит сердце города — Дерибасовская. Брусчатка, скамейки и легендарные каштаны покрыты снежным покрывалом, а прохожие не сдерживаются от фотографий в такой зимней атмосфере.
Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Одессе и области. В частности, ожидалось налипание мокрого снега, поэтому на сегодня объявлен желтый уровень опасности. Но, несмотря на снег, температура остается около нуля, поэтому он быстро тает.
По прогнозам синоптиков, такая погода продлится недолго. Уже завтра температура поднимется, а снег сменится дождем. Однако, пока город еще в зимнем наряде, стоит насладиться этой редкой красотой.
Напомним, сегодня в Одессе вспоминают одну из самых страшных трагедий прошлого года — удар по жилому дому на улице Добровольского. Также мы писали, что в Одесской области в результате пожара полностью сгорели дом и машина с гаражом.
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