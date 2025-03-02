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Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок

2 березня 2025 13:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в Іванівці: згорів будинок та гараж з авто
Будинок, який згорів на Одещині. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині сьогодні вранці сталася масштабна пожежа. Полум'я охопило житловий будинок і швидко поширилося далі. Унаслідок трагедії майно згоріло вщент. 

Про це у неділю, 2 березня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок - фото 1
Допис рятувальників. Фото: скриншот

Пожежа на Одещині

За інформацією рятувальників, у селищі Іванівка, що в Березівському районі, сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь миттєво поширився, охопивши не лише будівлю, а й гараж з автомобілем, що був усередині.

Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок - фото 2
Рятувальник тушить пожежу в гаражі. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, на боротьбу зі стихією було залучено три одиниці техніки та 13 рятувальників. Гасіння пожежі тривало майже годину, вогонь знищив 50 квадратних метрів площі.

Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок - фото 3
Рятувальник після пожежі. Фото: ДСНС

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини загоряння та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями.

Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок - фото 4
Рятувальник тушить автомобіль. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що Братчук розповів, чому Росія ударила по суднах в одеському порту.

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