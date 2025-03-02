Пожежа в Іванівці: згорів будинок та гараж з авто

Будинок, який згорів на Одещині. Фото: ДСНС

На Одещині сьогодні вранці сталася масштабна пожежа. Полум'я охопило житловий будинок і швидко поширилося далі. Унаслідок трагедії майно згоріло вщент.

Про це у неділю, 2 березня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис рятувальників. Фото: скриншот

Пожежа на Одещині

За інформацією рятувальників, у селищі Іванівка, що в Березівському районі, сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь миттєво поширився, охопивши не лише будівлю, а й гараж з автомобілем, що був усередині.

Рятувальник тушить пожежу в гаражі. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, на боротьбу зі стихією було залучено три одиниці техніки та 13 рятувальників. Гасіння пожежі тривало майже годину, вогонь знищив 50 квадратних метрів площі.

Рятувальник після пожежі. Фото: ДСНС

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини загоряння та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями.

Рятувальник тушить автомобіль. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що Братчук розповів, чому Росія ударила по суднах в одеському порту.