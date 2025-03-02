Пожежа в Іванівці: згорів будинок та гараж з авто

Пожежа на Одещині — полум’я вщент знищило будинок
На Одещині сьогодні вранці сталася масштабна пожежа. Полум'я охопило житловий будинок і швидко поширилося далі. Унаслідок трагедії майно згоріло вщент.
Про це у неділю, 2 березня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа на Одещині
За інформацією рятувальників, у селищі Іванівка, що в Березівському районі, сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь миттєво поширився, охопивши не лише будівлю, а й гараж з автомобілем, що був усередині.
За даними ДСНС, на боротьбу зі стихією було залучено три одиниці техніки та 13 рятувальників. Гасіння пожежі тривало майже годину, вогонь знищив 50 квадратних метрів площі.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини загоряння та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Також ми писали, що Братчук розповів, чому Росія ударила по суднах в одеському порту.
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