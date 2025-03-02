Пожар в Ивановке: сгорел дом и гараж с авто

Пожар на Одесчине — пламя полностью уничтожило дом
В Одесской области сегодня утром произошел масштабный пожар. Пламя охватило жилой дом и быстро распространилось дальше. В результате трагедии имущество сгорело дотла.
Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одесской области
По информации спасателей, в поселке Ивановка Березовского района произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь мгновенно распространился, охватив не только здание, но и гараж с автомобилем, который был внутри.
По данным ГСЧС, на борьбу со стихией были привлечены три единицы техники и 13 спасателей. Тушение пожара продолжалось почти час, огонь уничтожил 50 квадратных метров площади.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливаются специалистами.
Напомним, сегодня в Одессе вспоминают одну из самых страшных трагедий прошлого года — удар по жилому дому на улице Добровольского. Также мы писали, что Братчук рассказал, почему Россия ударила по судах в одесском порту.
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