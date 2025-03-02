Пожар в Ивановке: сгорел дом и гараж с авто

Дом, который сгорел в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Одесской области сегодня утром произошел масштабный пожар. Пламя охватило жилой дом и быстро распространилось дальше. В результате трагедии имущество сгорело дотла.

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Сообщение спасателей. Фото: скриншот

Пожар в Одесской области

По информации спасателей, в поселке Ивановка Березовского района произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь мгновенно распространился, охватив не только здание, но и гараж с автомобилем, который был внутри.

Спасатель тушит пожар в гараже. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, на борьбу со стихией были привлечены три единицы техники и 13 спасателей. Тушение пожара продолжалось почти час, огонь уничтожил 50 квадратных метров площади.

Спасатель после пожара. Фото: ГСЧС

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливаются специалистами.

Спасатель тушит автомобиль. Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня в Одессе вспоминают одну из самых страшных трагедий прошлого года — удар по жилому дому на улице Добровольского. Также мы писали, что Братчук рассказал, почему Россия ударила по судах в одесском порту.