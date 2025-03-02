Погода в Одесі 3 березня — мінлива хмарність, без опадів

Синоптики розповіли, чи чекати одеситам завтра весняного тепла
Перший робочий день весни в Одесі зустріне містян прохолодною, але відносно спокійною погодою. Температура повітря коливатиметься від 0 °C вночі до +4 °C вдень. Вітер помірний, а вологість повітря залишатиметься високою. Опади малоймовірні, але буде туман видимість 200-500 м.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 3 березня
Вночі температура опуститься до 0 °C, однак через вітер 4 м/с відчуватиметься як -2 °C. Вранці потеплішає до +1 °C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +4 °C. Увечері температура підніметься ще на один градус до +5 °C.
- Атмосферний тиск — стабільний, 762–764 мм рт. ст.
- Схід сонця відбудеться о 06:32, захід — о 17:45.
- Тривалість світлового дня складе 11 годин 13 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 березня
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі місцями невеликі опади, налипання мокрого снігу.
- Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі від -3 ... +2 °С, вдень +3...+8 °С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці туман видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, що завтра у всіх регіонах очікується плюсова температура і надалі з кожним днем буде все тепліше. Також сьогодні одесити пірнули у справжню зимову казку — попри календарну весну, місто накрив снігопад.
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