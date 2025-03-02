Погода в Одесі 3 березня — мінлива хмарність, без опадів

Дівчина сидить на лавочці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший робочий день весни в Одесі зустріне містян прохолодною, але відносно спокійною погодою. Температура повітря коливатиметься від 0 °C вночі до +4 °C вдень. Вітер помірний, а вологість повітря залишатиметься високою. Опади малоймовірні, але буде туман видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура опуститься до 0 °C, однак через вітер 4 м/с відчуватиметься як -2 °C. Вранці потеплішає до +1 °C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +4 °C. Увечері температура підніметься ще на один градус до +5 °C.

Атмосферний тиск — стабільний, 762–764 мм рт. ст.

Схід сонця відбудеться о 06:32, захід — о 17:45.

Тривалість світлового дня складе 11 годин 13 хвилин.

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Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі опади, налипання мокрого снігу.

Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -3 ... +2 °С, вдень +3...+8 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

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Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, що завтра у всіх регіонах очікується плюсова температура і надалі з кожним днем буде все тепліше. Також сьогодні одесити пірнули у справжню зимову казку — попри календарну весну, місто накрив снігопад.