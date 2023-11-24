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Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня

24 ноября 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 ноября.
Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы ветра до 17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • В течение дня будет идти дождь.
  • Ветер юго-западный — 4,3 м/с.
  • Температура ночью — +5...+9°С, днем — +8...+11°С.
  • Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.
  • Влажность — 62%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,
    во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью -6...0°С, днем +3...+6°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.

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