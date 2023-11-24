Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 ноября.

Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы ветра до 17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром переменная облачность.

В течение дня будет идти дождь.

Ветер юго-западный — 4,3 м/с.

Температура ночью — +5...+9°С, днем — +8...+11°С.

Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Влажность — 62%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,

во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.

во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -6...0°С, днем +3...+6°С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.