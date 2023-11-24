Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 ноября.

Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня
24 ноября 2023 06:17
Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 24 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы ветра до 17 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Утром переменная облачность.
- В течение дня будет идти дождь.
- Ветер юго-западный — 4,3 м/с.
- Температура ночью — +5...+9°С, днем — +8...+11°С.
- Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.
- Влажность — 62%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,
во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью -6...0°С, днем +3...+6°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Погода в Украине 24 ноября
В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.
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