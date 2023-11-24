Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 листопада

Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні
24 листопада 2023 06:17
Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Синоптики прогнозують штормове попередження та пориви вітру до 17 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вранці мінлива хмарність.
- Протягом дня очікується дощ.
- Вітер південно-західний — 4,3 м/с.
- Температура вночі — +5...+9 °С, вдень — +8...+11 °С.
- Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
- Вологість — 62%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,
у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі -6...0 °С, вдень +3...+6 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні 24 листопада
У п'ятницю, 24 листопада, в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.
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