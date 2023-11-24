Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 листопада

Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Синоптики прогнозують штормове попередження та пориви вітру до 17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Протягом дня очікується дощ.

Вітер південно-західний — 4,3 м/с.

Температура вночі — +5...+9 °С, вдень — +8...+11 °С.

Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.

Вологість — 62%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,

у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.

у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі -6...0 °С, вдень +3...+6 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 листопада

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.