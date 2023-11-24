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Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні

24 листопада 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 листопада
Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Синоптики прогнозують штормове попередження та пориви вітру до 17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Протягом дня очікується дощ.
  • Вітер південно-західний — 4,3 м/с.
  • Температура вночі — +5...+9 °С, вдень — +8...+11 °С.
  • Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
  • Вологість — 62%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,
    у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі -6...0 °С, вдень +3...+6 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 листопада

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.

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