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Синоптики рассказали, как изменится погода в Одессе 18 октября

17 октября 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра - 18 октября.
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 18 октября, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Утром возможен небольшой туман, который к середине полностью развеется. Погода будет оставаться комфортной, но ветреной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет покрыто облаками. Ветер: северный, 2-4 м/с, местами возможны порывы до 8 м/с. Температура: 7-9 °C.

День: На небе появится солнце, но после обеда снова будет облачным. Ветер: западный, 2-5 м/с. Температура: 13-14 °C.

Вечер: Ожидается облачная погода. Температура: спадет до 12-13 °C.

Восход: 18 октября солнце взойдет в 07:15.
Закат: 17 октября солнце будет заходить в 18:09.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 54 минуты.

Прогноз погоды в Украине

В Украине во вторник, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, но в некоторых регионах будут дожди. Температура воздуха продолжает падать, ночью столбики могут показывать около 0 °C, а днем — не более +12...+15 °C.

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать без осадков , однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же будут заморозки до -4 градусов.

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