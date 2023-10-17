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Синоптики розповіли як зміниться погода в Одесі 18 жовтня

17 жовтня 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра - 18 жовтня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 18 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно похмура погода. Зранку можливий невеличкий туман, який до середини для повністю розвіється. Погода залишатиметься комфортною, проте вітряною. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Небо буде вкрите хмарами. Вітер: північний, 2-4 м/с, місцями можливі пориви до 8 м/с. Температура: 7-9 °C.

День: На небі з'явиться сонце, проте після обіду знову захмариться. Вітер: західний, 2-5 м/с. Температура: 13-14 °C.

Вечір: Очікується хмарна погода. Температура: спаде до 12-13 °C.

Схід сонця: 18 жовтня сонце зійде о 07:15.
Захід сонця: 17 жовтня сонце заходитиме о 18:09.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 54 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, проте в деяких регіонах будуть дощі. Температура повітря продовжує падати, вночі стовпчики можуть показувати близько 0 °C, а вдень — не більш ніж +12...+15 °C.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж, будуть заморозки до -4 градусів.

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