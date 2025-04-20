Погода в Одессе 21 апреля 2025 года

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра одесситов ждет теплое и солнечное начало новой недели. Понедельник, 21 апреля, обещает стабильную погоду без осадков и с приятным весенним теплом. Температура воздуха днем достигнет +20°C, а небо будет оставаться ясным в течение всех суток. Ветер будет слабый, а атмосферное давление — в пределах нормы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 21 апреля

Ночью температура будет держаться на уровне +13 °C, утром — также +13 °C, но будет ощущаться немного теплее — как +14 °C.

Днем воздух прогреется до +20 °C, а будет ощущаться даже на градус выше — как +21 °C. Вечером будет комфортно — +19 °C.

Осадков не ожидается в течение всего дня. Ветер будет слабым — 2-3 м/с. Атмосферное давление стабильное — 754-755 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:58, а закат ожидается в 19:52. Продолжительность дня — почти 14 часов.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 21 апреля

Переменная облачность.

Без осадков.

Утром местами туман местами.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +20...+25 °С, в прибрежной зоне +15...+17 °С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в конце недели в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха. Также мы писали, что 21 апреля, в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.