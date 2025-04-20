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Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок

20 квітня 2025 16:43
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі 21 квітня 2025
Люди гуляють в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра одеситів чекає теплий та сонячний початок нового тижня. Понеділок, 21 квітня, обіцяє стабільну погоду без опадів і з приємним весняним теплом. Температура повітря вдень сягне +20°C, а небо залишатиметься ясним протягом усієї доби. Вітер буде слабкий, а атмосферний тиск — у межах норми.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура триматиметься на рівні +13 °C, вранці — також +13 °C, але відчуватиметься трохи тепліше — як +14 °C.

Удень повітря прогріється до +20 °C, а відчуватиметься навіть на градус вище — як +21 °C. Увечері буде комфортно — +19 °C.

Опадів не очікується протягом усього дня. Вітер буде слабким — 2–3 м/с. Атмосферний тиск стабільний — 754–755 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:58, а захід очікується о 19:52. Тривалість дня — майже 14 годин.

Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок - фото 1
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 21 квітня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вранці місцями туман.
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С, в прибережній зоні +15...+17 °С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці тижня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря. Також ми писали, що 21 квітня, в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки

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