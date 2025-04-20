Погода в Одесі 21 квітня 2025

Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок
Завтра одеситів чекає теплий та сонячний початок нового тижня. Понеділок, 21 квітня, обіцяє стабільну погоду без опадів і з приємним весняним теплом. Температура повітря вдень сягне +20°C, а небо залишатиметься ясним протягом усієї доби. Вітер буде слабкий, а атмосферний тиск — у межах норми.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 21 квітня
Вночі температура триматиметься на рівні +13 °C, вранці — також +13 °C, але відчуватиметься трохи тепліше — як +14 °C.
Удень повітря прогріється до +20 °C, а відчуватиметься навіть на градус вище — як +21 °C. Увечері буде комфортно — +19 °C.
Опадів не очікується протягом усього дня. Вітер буде слабким — 2–3 м/с. Атмосферний тиск стабільний — 754–755 мм рт. ст.
Сонце зійде о 05:58, а захід очікується о 19:52. Тривалість дня — майже 14 годин.
Погода в Одеській області 21 квітня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вранці місцями туман.
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С, в прибережній зоні +15...+17 °С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, наприкінці тижня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря. Також ми писали, що 21 квітня, в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки.
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