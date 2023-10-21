Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных
Сегодня, 21 октября, в Одессе целый день ожидается ясная и солнечная погода. Синоптики сообщают о невероятно теплом и комфортном дне, столбики термометра поднимутся до +26, а самый низкий показатель будет достигать +17. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ясная погода.
- Ветер южный, 2-6 м/с.
- Температура ночью +17...+20°С, днем +18...+26°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Ветер юго-западный, 5-13 м/с.
- Температура ночью +12...+17°С, днем +19...+27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.
Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.
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