Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.

Человек гуляет в центре. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 октября, в Одессе целый день ожидается ясная и солнечная погода. Синоптики сообщают о невероятно теплом и комфортном дне, столбики термометра поднимутся до +26, а самый низкий показатель будет достигать +17. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ясная погода.

Ветер южный, 2-6 м/с.

Температура ночью +17...+20°С, днем +18...+26°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Ветер юго-западный, 5-13 м/с.

Температура ночью +12...+17°С, днем +19...+27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.

Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.