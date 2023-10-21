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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных

21 октября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.
Человек гуляет в центре. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 октября, в Одессе целый день ожидается ясная и солнечная погода. Синоптики сообщают о невероятно теплом и комфортном дне, столбики термометра поднимутся до +26, а самый низкий показатель будет достигать +17. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ясная погода.
  • Ветер южный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью +17...+20°С, днем +18...+26°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 58%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Ветер юго-западный, 5-13 м/с.
  • Температура ночью +12...+17°С, днем +19...+27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.

Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.

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