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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних

21 жовтня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня
Чоловік гуляє у центрі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 жовтня, в Одесі цілий день очікується ясна та сонячна погода. Синоптики повідомляють про неймовірно теплий та комфортний день, стовпчики термометра піднімуться до +26, а найнижчий показник сягатиме +17. Опадів не передбачається.

 Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Ясна погода.
  • Вітер південний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі +17...+20 °С, вдень +18...+26 °С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 58%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно змарно.
  • Вітер південно-західний, 5-13 м/с.
  • Температура вночі +12...+17 °С, вдень +19...+27 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 21 та 22 жовтня, в Україні буде тепла та комфортна осіння погода, подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. У суботу опадів не передбачається. Однак, невеликі дощі у деяких регіонах прогнозують в неділю. 

Нагадаємо, ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачнішими через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.

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