Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних
Сьогодні, 21 жовтня, в Одесі цілий день очікується ясна та сонячна погода. Синоптики повідомляють про неймовірно теплий та комфортний день, стовпчики термометра піднімуться до +26, а найнижчий показник сягатиме +17. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Ясна погода.
- Вітер південний, 2-6 м/с.
- Температура вночі +17...+20 °С, вдень +18...+26 °С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно змарно.
- Вітер південно-західний, 5-13 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °С, вдень +19...+27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
На вихідних, 21 та 22 жовтня, в Україні буде тепла та комфортна осіння погода, подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. У суботу опадів не передбачається. Однак, невеликі дощі у деяких регіонах прогнозують в неділю.
Нагадаємо, ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачнішими через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.
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