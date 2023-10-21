Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня

Чоловік гуляє у центрі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в Одесі цілий день очікується ясна та сонячна погода. Синоптики повідомляють про неймовірно теплий та комфортний день, стовпчики термометра піднімуться до +26, а найнижчий показник сягатиме +17. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Ясна погода.

Вітер південний, 2-6 м/с.

Температура вночі +17...+20 °С, вдень +18...+26 °С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно змарно.

Вітер південно-західний, 5-13 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +19...+27 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 21 та 22 жовтня, в Україні буде тепла та комфортна осіння погода, подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. У суботу опадів не передбачається. Однак, невеликі дощі у деяких регіонах прогнозують в неділю.

Нагадаємо, ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачнішими через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.