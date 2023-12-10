Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
10 декабря 2023 07:15
Женщины гуляют с собакой. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 10 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют ночью небольшие осадки и слабый туман по утрам.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью возможны осадки.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура воздуха ночью — +3°С, днем — +5...+6°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.
- Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью — -2...+3°С, днем — +5...+8°С.
- На дорогах области видимость до 500 метров.
Погода в Украине
В воскресенье в Украине будет сырая, облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедица.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха будет колебаться от -3 °C до +2 °C.
"На юге +2...+5 градусов, в Крыму и на юге Одесчины до +8 градусов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что с 11 декабря в Украине наступит оттепель.
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