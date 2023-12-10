Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Женщины гуляют с собакой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют ночью небольшие осадки и слабый туман по утрам.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Ночью возможны осадки.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — +3°С, днем — +5...+6°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью — -2...+3°С, днем — +5...+8°С.

На дорогах области видимость до 500 метров.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В воскресенье в Украине будет сырая, облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет колебаться от -3 °C до +2 °C.

"На юге +2...+5 градусов, в Крыму и на юге Одесчины до +8 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 11 декабря в Украине наступит оттепель.