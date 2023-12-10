Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Жінки гуляють із собакою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики прогнозують вночі невеликі опади та слабкий туман вранці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Вночі можливі опади.

Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +3 °С, вдень — +5...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.

Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -2...+3 °С, вдень — +5...+8 °С.

На автошляхах області видимість до 500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У неділю в Україні буде вогка, хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 °C до +2 °C.

"На півдні +2...+5 градусів, в Криму та на півдні Одещини до +8 градусів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 11 грудня в Україні наступить відлига.