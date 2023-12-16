Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 декабря.

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 декабря, в Одессе ожидается преимущественно сухая и ветреная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возвращаются морозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 1-5 м/с.

Температура ночью — 0...+2°С, днем -1...+2°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно без прояснений.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 2-6 м/с. Температура ночью — 0...+4°С, днем — +3...+9°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 16 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.