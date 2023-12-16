Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 декабря.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных
16 декабря 2023 07:11
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 16 декабря, в Одессе ожидается преимущественно сухая и ветреная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возвращаются морозы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 1-5 м/с.
- Температура ночью — 0...+2°С, днем -1...+2°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно без прояснений.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 2-6 м/с. Температура ночью — 0...+4°С, днем — +3...+9°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В Украине 16 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.
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