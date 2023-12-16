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Синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных

16 декабря 2023 07:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 декабря.
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 16 декабря, в Одессе ожидается преимущественно сухая и ветреная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возвращаются морозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 1-5 м/с.
  • Температура ночью — 0...+2°С, днем -1...+2°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно без прояснений.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 2-6 м/с. Температура ночью — 0...+4°С, днем — +3...+9°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 16 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.

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