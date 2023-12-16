Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 грудня

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 грудня, в Одесі очікується переважно суха та вітряна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак повертаються морози.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 1-5 м/с.

Температура вночі — 0...+2 °С, вдень — -1...+2 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно, без прояснень.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 2-6 м/с. Температура вночі 0...+4 °С, вдень — +3...+9 °С.

На автошляхах області видимість до кілометру.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.