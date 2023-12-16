Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 грудня

Синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних
16 грудня 2023 07:11
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 16 грудня, в Одесі очікується переважно суха та вітряна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак повертаються морози.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 1-5 м/с.
- Температура вночі — 0...+2 °С, вдень — -1...+2 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно, без прояснень.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 2-6 м/с. Температура вночі 0...+4 °С, вдень — +3...+9 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометру.
Погода в Україні
В Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.
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