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Синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних

16 грудня 2023 07:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 грудня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 16 грудня, в Одесі очікується переважно суха та вітряна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак повертаються морози. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 1-5 м/с.
  • Температура вночі — 0...+2 °С, вдень — -1...+2 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно, без прояснень.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 2-6 м/с. Температура вночі 0...+4 °С, вдень — +3...+9 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометру.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 

В Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця. 

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