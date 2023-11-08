Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 ноября.

Женщины гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 ноября, в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако к вечеру небо покроется облаками. Синоптики сообщают о стремительном спаде температуры, столбики термометров спустятся до +15 °C, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром небо будет ясным, без осадков. Температура составит +10...+12°C. Ветер северо-западный — 7,1 м/с.

День: днем в Одессе тоже будет ясная погода. Температура составит около +12...+13°C. Ветер северо-западный — 6,4 м/с.

Вечер: к вечеру небо все будет покрыто облаками. Температура воздуха снижается до +9 °C. Ветер южный — до 1,7 м/с.

Восход солнца: 9 ноября солнце взойдет в 06:49.

Закат: 9 ноября солнце будет заходить в 16:31.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 42 минуты.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 9 ноября, в Украине в основном ожидается сухая погода. Однако в некоторых областях, не обошедших циклон, будут лить дожди.