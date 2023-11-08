Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 листопада

Жінки гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 листопада, в Одесі очікується переважно сонячна погода, проте ближче до вечора небо вкриється хмарами. Синоптики повідомляють про стрімкий спад температури, стовпчики термометрів спустяться до +15 °C, проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде ясним, без опадів. Температура становитиме +10...+12 °C. Вітер північно-західний — 7,1 м/с.

День: вдень в Одесі теж зберігатиметься ясна погода. Температура становитиме близько +12...+13 °C. Вітер північно-західний — 6,4 м/с.

Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +9 °C. Вітер південний — до 1,7 м/с.

Схід сонця: 9 листопада сонце зійде о 06:49.

Захід сонця: 9 листопада сонце заходитиме о 16:31.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 42 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Завтра, 9 листопада, в Україні переважно очікують суху погоду. Проте в деяких областях, які не оминув циклон, литимуть дощі.