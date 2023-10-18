Прогноз погоды в Одессе на завтра - 19 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 октября, в Одессе будет сохраняться преимущественно ясная погода. Синоптики прогнозируют незначительное потепление, но с порывами ветра до 15-17 м/с. Ближе к обеду небо покроется облаками, но осадков не предвидится. Также в море возможен шторм.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без облаков. Ветер: юго-западный, 3-4 м/с, местами возможны порывы до 8 м/с. Температура: 9-11 °C.

День: Небо будет затянуто облаками, но после обеда снова будет ясная погода. Ветер: южный, 5-9 м/с. Температура: 17-18 °C. Также в середине дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, поэтому следует избежать посещения побережья.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, но с облаками. Температура упадет до 15-16 °C.

Восход: 18 октября солнце взойдет в 07:18.

Закат: 17 октября солнце будет заходить в 18:06.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 48 минут.

Прогноз погоды в Украине

Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

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