Прогноз погоди в Одесі на завтра - 19 жовтня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно ясна погода. Синоптики прогнозують незначне потепління, проте з поривами вітру до 15-17 м/с. Ближче до обіду небо вкриється хмарами, але опадів не передбачається. Також у морі можливий шторм.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Небо буде ясним, без хмар. Вітер: південно-західний 3-4 м/с, місцями можливі пориви до 8 м/с. Температура: 9-11 °C.

День: Небо затягне хмарами, проте після обіду знову буде ясна погода. Вітер: південний, 5-9 м/с. Температура: 17-18 °C. Також у середині дня синоптики прогнозують штормове попередження, тож варто уникнути відвідування узбережжя.

Вечір: Очікується переважно ясна погода, проте з хмарами. Температура спаде до 15-16 °C.

Схід сонця: 18 жовтня сонце зійде о 07:18.

Захід сонця: 17 жовтня сонце заходитиме о 18:06.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 48 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

Також ми писали про те, що у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.