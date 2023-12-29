Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе arrow

Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе

29 декабря 2023 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 декабря.
Женщина кормит чаек на пляже. Фото: Новини.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 декабря, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 1-6 м/с.
  • Температура ночью — +5...+6°С, днем — +5...+7°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно, местами с прояснением.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...+4°С, днем — +6...+10°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается погода без осадков, местами с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха будет достаточно высокой и украинцев ожидает потепление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме