Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 декабря.

Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе
29 декабря 2023 06:21
Женщина кормит чаек на пляже. Фото: Новини.LIVE.
Сегодня, 29 декабря, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 1-6 м/с.
- Температура ночью — +5...+6°С, днем — +5...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно, местами с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер западный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...+4°С, днем — +6...+10°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
Сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается погода без осадков, местами с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха будет достаточно высокой и украинцев ожидает потепление.
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