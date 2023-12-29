Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 декабря.

Женщина кормит чаек на пляже. Фото: Новини.LIVE.

Сегодня, 29 декабря, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 1-6 м/с.

Температура ночью — +5...+6°С, днем — +5...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно, местами с прояснением.

Без осадков.

Ветер западный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...+4°С, днем — +6...+10°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается погода без осадков, местами с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха будет достаточно высокой и украинцев ожидает потепление.