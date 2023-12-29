Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 грудня

Жінка годує чайок на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 1-6 м/с.

Температура вночі — +5...+6°С, вдень — +5...+7°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно, місцями з проясненням.

Без опадів.

Вітер західний, 4-9 м/с. Температура вночі 0...+4°С, вдень — +6...+10°С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується погода без опадів, подекуди з невеликими дощем та мокрим снігом. Температура повітря буде доволі високою і на українців очікує потепління.