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Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі

29 грудня 2023 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 грудня
Жінка годує чайок на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 1-6 м/с.
  • Температура вночі — +5...+6°С, вдень — +5...+7°С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно, місцями з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 4-9 м/с. Температура вночі 0...+4°С, вдень — +6...+10°С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується погода без опадів, подекуди з невеликими дощем та мокрим снігом. Температура повітря буде доволі високою і на українців очікує потепління.

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