Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 грудня

Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі
29 грудня 2023 06:21
Жінка годує чайок на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 1-6 м/с.
- Температура вночі — +5...+6°С, вдень — +5...+7°С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно, місцями з проясненням.
- Без опадів.
- Вітер західний, 4-9 м/с. Температура вночі 0...+4°С, вдень — +6...+10°С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
Сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується погода без опадів, подекуди з невеликими дощем та мокрим снігом. Температура повітря буде доволі високою і на українців очікує потепління.
Читайте Новини.LIVE!